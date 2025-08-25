Extorsiones dejan sin clases presenciales a cientos de escolares en Lima

La criminalidad ya no solo acecha a empresarios y transportistas, ahora las aulas se han convertido en blanco de las mafias que usan granadas, balaceras y cobro de cupos para sembrar terror en los colegios.

El caso más reciente ocurrió en un pequeño colegio de San Juan de Lurigancho, donde delincuentes dejaron una granada tipo piña como amenaza. A los directivos les exigen S/ 18 mil de cuota inicial y S/ 2 mil mensuales, bajo amenaza de atacar a maestros y estudiantes.

Por ello, cerca de 100 estudiantes pasarán a la virtualidad debido al miedo latente de ser atacados.

De acuerdo con la Asociación de Colegios Privados, serían 102 instituciones extorsionadas; sin embargo, la Dirección Regional de Educación (DRE) sostiene que hasta ahora identificaron tan solo 7 colegios privados y 4 estatales bajo amenaza.

ZONAS MÁS AFECTADAS

Las zonas más golpeadas son Lima Norte, Rímac y San Juan de Lurigancho. En este último distrito, la Policía ha confirmado que al menos 3 colegios han sido atacados y ya investiga qué bandas estarían detrás.

El colegio nacional Micaela Bastidas, con más de 1500 estudiantes, también es objetivo de extorsionadores. Vienen exigiendo el pago de S/ 20 mil al director.

Tras las investigaciones, se descubrió que el responsable era el padre de un estudiante, quien buscaba quedarse con el control de una loza deportiva.

“Al parecer, un padre de familia ha enviado ese mensaje extorsivo con la finalidad que la directora renuncie”, señaló el coronel PNP Marcial Flores, jefe de la DIVPOL Este 1.

Otro caso ocurrió en el colegio University del Rímac, donde un ataque a balazos obligó a suspender las clases presenciales. Aunque después se supo que el atentado iba dirigido a una empresa cercana, el terror ya estaba sembrado entre los escolares.

PROPONEN INSTALAR CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN COLEGIOS

Frente a esta ola de violencia, autoridades como el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, han propuesto la instalación de cámaras de seguridad en cada colegio, mientras el Ministerio de Educación anunció capacitaciones y coordinación con planteles públicos y privados para reforzar la seguridad.

VIDEO RECOMENDADO