¡Sin medicamentos y equipos averiados! Denuncian mala atención en Hospital Almenara

Decenas de asegurados enfrentan largas esperas y dificultades para acceder a servicios médicos en distintos establecimientos de EsSalud. En el Hospital Guillermo Almenara, pacientes denunciaron las malas condiciones de los equipos médicos.

Desde los exteriores del hospital, en conversación con Latina Noticias, los asegurados denunciaron no solo la falta de medicamentos, sino también el mal funcionamiento de equipos.

Una paciente señaló que la espera para ser atendida puede durar entre 7 y 8 meses, mientras decenas de personas permanecen expuestas al sol durante horas.

Las imágenes muestran a adultos mayores y pacientes aguardando desde la madrugad, evidenciando así la saturación del sistema y la urgente necesidad de reforzar la infraestructura y los recursos médicos en EsSalud.

