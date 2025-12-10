Familia de bebé muerta por ataque de perros pitbulls afirma que sacrificarán a canes

La División de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho detuvo al padre y abuela de la bebé de 11 meses fallecida tras un ataque de dos perros pitbulls. El primero será investigado por el presunto delito de exposición al peligro de personas, mientras que la abuela será investigada por homicidio culposo debido a la falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Cabe mencionar que la madre de la menor también será investigada igual que el padre. La familia indica que la madre no está desaparecida sino que está dolida por lo acontecido con su bebé, asimismo, los familiares afirman la abuela no es dueña de las mascotas.

En la casa de la menor ya alistan las carpas para el velatorio de la bebé. La familia aún sigue consternada, pues el día del ataque la criatura se encontraba en el segundo piso de esta casa dentro de un coche y bajo el cuidado de otra menor de edad.

La policía continuará con las diligencias para dar con los responsables de la tragedia. Si bien la familia asegura que los canes eran inofensivos, ahora dormirán a las mascotas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7