FAP confirma que dos aviones F-16 llegaron al Perú para participar en festival

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea del Perú, informó que alrededor de las 3.30 p. m., aterrizaron al territorio nacional dos ejemplares de los aviones F-16 que serán participes en un festival elaborado en homenaje al héroe nacional, José Quiñones Gonzales, recordado en el billete de 10 soles de la anterior temporada.

La FAP señala que estos dos ejemplares del F-16 son parte del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), es decir, se trata de un equipo de espectáculo que llega como parte de la presencia de Washington en eventos importantes con países aliados.

Diferencias entre los F-16C y los F-16 Block 70

Pese a que no se ha indicado si son parte de la F-16 Block 70 que el Perú recientemente ha firmado para su compra, la página web del equipo acrobático señala que sólo realizan actos de espectáculo para la ciudadanía, no forman parte de un equipo militar competente, pues sus aviones son los F-16 modelo C “Fighting Falcon”, diseñados el 19 de junio de 1984.

Los F-16 Block 70 (o V Viper), a comparación, son aeronaves de combates diseñados en el 2019, que comparte características importantes con su hermano mayor, el F-35: ambos cuentan con tecnología de radar SABR AESA, sensores Lighting II, sistemas de guerra electrónica y sistema de prevención automático ante colisiones.

Por lo tanto, los aviones que llegaron a la Base Aérea Las Palmas son de exhibición, más no los acordados en el trato con Lockheed Martin por 12 F-16 Block 70.

Festival aeronáutico será de ingreso libre

El Ministerio de Defensa indica que entre el sábado 25 y domingo 26 de abril, se celebrará el Festival Aéreo BALP Lima 2026, en homenaje al Capitán FAP y héroe de guerra, José Quiñones Gonzales.

El ingreso será libre al público, donde se podrá observar a los F-16C Fighting Falcon de manera estática y también en vuelo gracias a los profesionales que maniobrarán a los aviones.

Mientras tanto, desde el 22 al 24 de abril, si vives cerca a la Base Aérea Las Palmas, es probable que los veas en el cielo realizando vuelos de entrenamiento.

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