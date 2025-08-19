Fenómeno Dana en Perú: Senamhi explica cómo afectará a Lima y otras regiones del país

La presencia del fenómeno Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el territorio peruano ha generado cambios significativos en el clima de los últimos días. En entrevista con Latina Noticias Digital, el ingeniero Matt Niego, especialista del Senamhi, detalló los alcances de este evento atmosférico y sus efectos en distintas regiones del país.

Según explicó, la Dana es una masa de aire muy frío y seco que se desprende de una corriente en altura y se desplaza sobre Sudamérica, ocasionando en el Perú descenso de temperaturas, incremento de vientos, levantamiento de polvo y reducción de la humedad y nubosidad.

“Este aire pesado genera vientos descendentes que afectan tanto a la zona costera como a la sierra, pudiendo dañar techos ligeros e infraestructura”, precisó.

En Lima, se han registrado temperaturas de entre 11°C y 13°C en distritos alejados del mar como Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho, además de fuertes ráfagas de viento.

“Probablemente, el brillo solar dure hasta mañana, pero a partir del 22 de agosto retornarán los vientos intensos y las condiciones húmedas, las cuales se mantendrán hasta al menos el 25 de agosto”, señaló el especialista.

Pese al intenso frío, Niego aclaró que no se trata del invierno más extremo de los últimos años, recordando que entre 2020 y 2022, durante la presencia de La Niña, se reportaron temperaturas aún más bajas. Finalmente, el Senamhi recordó que la estación de invierno se mantendrá hasta el 22 de septiembre, fecha en la que inicia la primavera.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7