Feriados por Navidad y Año Nuevo movilizarían a más de 2 millones de turistas nacionales

Las fiestas de fin de año son siempre una buena oportunidad para viajar por el Perú y conocer sus encantos. Según recientes proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este 2025 los feriados por Navidad y Año Nuevo movilizarían a 2.1 millones de turistas nacionales y generarían un impacto económico aproximado de US$ 294 millones.

“De este total, el 38% correspondería a quienes viajen durante las festividades navideñas y el 62% a quienes lo hagan en el marco de las celebraciones por Fin de Año. Este importante movimiento contribuirá de manera positiva a dinamizar la economía del país y de las regiones elegidas como destinos”, sostuvo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Es importante recordar que el Estado peruano declaró como fechas no laborables para el sector público el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero. Ambos se suman a dos fines de semana que van del 27 al 28 de diciembre y del 3 al 4 de enero del 2026.

REGIONES EMISORAS DE TURISTAS Y GASTO PROMEDIO

De acuerdo con el “Estudio de Impacto Económico de los Feriados de Navidad y Fin de Año, 2025”, elaborado por el Viceministerio de Turismo, durante el feriado por Navidad, Lima Metropolitana aportará el 21.1% del total de viajes internos, mientras que las regiones contribuirían con el 78.9%, lo que evidencia una mayor participación de visitantes residentes del interior del país.

En contraste, por Fin de Año, Lima Metropolitana representará el 54.1% de los viajes internos, frente al 45.9% de las regiones, lo que reflejaría una mayor movilidad por parte de los habitantes de Lima Metropolitana.

El estudio también estima que durante los feriados por Navidad los turistas internos realizarían un gasto promedio de S/ 473, mientras que en el caso de las fiestas por Fin de Año este monto se incrementaría hasta a S/ 539. En cuanto a la permanencia, en ambos feriados se mantendría un promedio de cuatro noches de estadía.

VIAJES POR NAVIDAD

Este mismo estudio del Viceministerio de Turismo señala que, durante el feriado por Navidad, los destinos más populares serían Lima (19.8%), La Libertad (10.2%), Arequipa (10 %), Piura (9.5%), Ica (8.3%), Cajamarca (7.1%), Cusco (5%), Junín (4.9%) y Áncash (4.1%), entre otros.

“En el contexto de las celebraciones navideñas, los viajes están marcadamente asociados al reencuentro familiar, ya que el 80.5% de las personas se movilizaría principalmente para visitar a familiares y amigos, reafirmando el valor de estas fechas para compartir en familia”, explicó la titular del Mincetur.

Por otro lado, un 16.7% viajaría por motivos recreativos. En este último caso, la elección del destino se explica fundamentalmente por el buen clima (40%), el deseo de regresar a lugares ya conocidos (30.7%), la variedad de atractivos turísticos en la zona (30.7%), la percepción de que se trata de un destino económico (26.9%) y las recomendaciones recibidas (26.5%).

En cuanto al medio de transporte, el 76.8% utilizaría el transporte interprovincial, el 11.2% viajaría en colectivo, el 5.5% lo haría en avión y el 6.5% optaría por otros medios. Respecto al alojamiento, predominan las casas de familiares y/o amigos (81%), seguidas de los hostales (8.7%) y los hoteles de 1 o 2 estrellas (4.8%).

En cuanto a la composición del grupo de viaje, el 42.9% de los encuestados dijo que viajaría en un núcleo familiar directo (padres e hijos), mientras que el 27.5% lo haría de forma individual. En relación con la organización de la visita, el 97.3% optaría por hacerlo por cuenta propia, en contraste con un reducido 2.7% que recurriría a paquetes turísticos o tours ofrecidos por agencias de viajes.

TURISMO DURANTE EL AÑO NUEVO

Durante el feriado por Año Nuevo, los destinos más visitados serían Lima (17.3%), Arequipa (14.1%), Ica (9.6%), Áncash (7.7%), Cusco (7%), Lambayeque (6%), La Libertad (5.3%), Piura (5%), Ucayali (3.9%) y Ayacucho (3.7%), entre otros.

La principal motivación para viajar en esas fechas seguiría siendo la visita a familiares y amigos (70.6%). Sin embargo, en este periodo se observaría un aumento en los viajes por motivos recreativos (27.5%), especialmente entre los residentes de Lima Metropolitana, donde esta cifra alcanzaría el 32.4%, en comparación con el 21.8% en otras ciudades. Por otro lado, la elección del destino estaría influenciada principalmente por el buen clima (53.5%), la presencia de familiares o el deseo de regresar (38.3%) y la proximidad del lugar (34.1%).

En cuanto al transporte, el 65.3% utilizaría el transporte interprovincial, el 15.6% optaría por un vehículo propio, el 9.1% viajaría en avión y el 10% elegiría otros medios. Respecto al alojamiento, el lugar más frecuente sería la casa de familiares o amigos (80.1%), seguido de hostales (7.5%) y hoteles de 1 o 2 estrellas (6.5%).

Respecto al grupo de viaje, en el feriado por Año Nuevo predominarían los viajes en familia directa (37.6%), aunque también habría un porcentaje significativo de viajes individuales (20.4%) y en pareja (20.1%). Finalmente, el 97.9% de los viajeros organizaría su viaje de manera independiente, mientras que solo el 2.1% adquiriría paquetes turísticos.