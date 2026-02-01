Fiscalía investiga a agentes del INPE tras fuga de interno del hospital de Puente Piedra

La Fiscalía inició investigación preliminar a los agentes del INPE que custodiaban al interno del penal Ancón I que se dio a la fuga durante la atención médica que recibía en el hospital de Puente Piedra el pasado sábado 31 de enero.

Pedro Gálvez e Iván Yacshua, personal de seguridad asignado a la custodia del interno durante su estadía en el hospital de Puente Piedra, serán investigados por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra (Cuarto Despacho), según informó en un comunicado el Ministerio Público. Por su parte, personal de la Depincri del distrito realizará las pericias correspondientes para esclarecer los sucedido y determinar las responsabilidades penales por el delito de favorecimiento a la fuga.

🚨 #FiscalíaActúa | Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra (Cuarto Despacho) inició investigación preliminar a Pedro Gálvez e Iván Yacshua, agentes del INPE que custodiaban a un interno del penal Ancón I que se dio a la fuga luego de ser trasladado al… pic.twitter.com/4OVcc9wtIN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 1, 2026

En cuanto a los agentes, estos se encuentran recluidos por la Policía de manera preliminar mientras se realizan las diligencias. Recordemos que Jesús Rolando Romero Baldocega, quien cumplía condena por el delito de secuestro en el Penal Ancón 1, escapó de las instalaciones médicas donde venía atendiéndose desde el 2 de enero del 2026.

Los protocolos de búsqueda están activos para dar pronto con su paradero y recapturarlo, mientras siguen las investigaciones competentes para determinar las responsabilidades administrativas y penales sobre este hecho.

VIDEO RECOMENDADO