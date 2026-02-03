Temas
Fiscalía logra extradición pasiva de “Pequeño J” a Argentina por triple asesinato
Redacción Latina Noticias
La Fiscalía de la Nación informó que el Estado peruano concedió la solicitud de extradición pasiva de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, quien será procesado en la República Argentina por el delito de homicidio agravado.

El requerido deberá responder por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres. Según las autoridades, los crímenes se habrían cometido con la complicidad de dos o más personas, bajo circunstancias de ensañamiento y alevosía, y en un contexto de violencia de género.

La Fiscalía precisó que esta decisión se canalizó a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, como parte del trabajo articulado entre Estados para combatir delitos graves.

