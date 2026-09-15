Caen “Los saqueadores de la UNU”: funcionarios de universidad pública habrían direccionado contrataciones

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía lograron capturar a 4 funcionarios de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) y allanar 8 inmuebles durante el megaoperativo denominado “Los saqueadores de la UNU”, quienes habrían fraccionado y desviado contrataciones y usado indebidamente los recursos del Tesoro Público bajo la tutela del rector de la casa de estudios, Edgardo Braul Gomero, quien se encuentra prófugo tras una presunta filtración del accionar policial.

Las diligencias judiciales estuvieron a cargo de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (DIRCOCOR), a través de la DIVIDCVCO con apoyo de la DIGIMIN, direcciones que respondieron a a la orden del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali.

Direccionamiento de obras y viajes irregulares

De acuerdo con las investigaciones fiscales, la presunta organización criminal habría estado encabezada por el rector de la casa de estudios, Edgardo Leoncio Braul Gomero (actualmente prófugo), en complicidad con funcionarios universitarios y personas particulares. El grupo habría concertado para direccionar y fraccionar contrataciones públicas en beneficio de proveedores específicos.

Entre los casos bajo investigación destaca un proyecto institucional valorizado inicialmente en S/ 4 107 799,95. Según las hipótesis del Ministerio Público, la ejecución de dicha obra se habría fragmentado indebidamente para evitar los controles legales y favorecer a determinados contratistas.

Asimismo, las autoridades indagan el presunto uso irregular de fondos públicos mediante el otorgamiento de viáticos para supuestas comisiones de servicio al extranjero. Dichos viajes destinados al rector y personal de la universidad no se habrían realizado, pese a que los presupuestos fueron cobrados.

Lista de detenidos en el operativo policial

Durante las intervenciones se logró la detención de cuatro funcionarios clave de la administración universitaria:

Gustavo Adolfo Igreda Vadillo , director general de Administración.

Jhon Uldarico Meza Martel , director de la Oficina de Infraestructura.

José Manuel Aquino Lara , jefe de la Unidad de Abastecimiento.

Andres Marchand Ramos, investigado dentro del caso.

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