General Óscar Arriola confirma que quien disparó contra manifestante es un policía

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que ya se identificó al autor del disparo mortal contra manifestante en la última marcha del 15 de octubre. El causante del lamentable hecho es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, quien pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Asimismo, el general Arriola informó que Magallanes se encuentra en el hospital tras quedar herido en la última marcha y tiene un diagnóstico de politraumatismo, sin embargo, se encuentra detenido dentro del nosocomio junto a otro integrante de la PNP.

Tras el incidente, la PNP ha tomado la decisión de separar de sus cargos a los genereales que tienen influencia directa en las órdenes dadas para tomar en la marcha del día miércoles 15 de octubre. Pues todo pasará a investigación, según Arriola.

Finalmente, el general Arriola dio las condolencias a la familia del manifestante fallecido identificado como Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. “Que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón en nombre de los 140 mil policías de todo el Perú”, culminó.

