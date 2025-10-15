Gimnasio es atacado a balazos durante la madrugada en SMP | VIDEO

Un gimnasio fue atacado a balazos en San Martín de Porres y dejó todas las lunas rotas en el frontis del local, pues varios disparos hicieron caer el vidrio y hasta horas de la mañana, aún permanecen en la vereda de la avenida.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles 15 de octubre en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, a solo unas cuadras de la avenida Universitaria en el distrito de San Martín de Porres. Los delincuentes atacaron el lugar a las 3:10 de la mañana aproximandamente.

El ataque se trataría de un ataque extorsivo, pues delincuentes estarían pidiendo cupos a los dueños del gimnasio con el fin de dejarlos trabajar con normalidad. Cabe mencionar que el local deportivo está ubicado al costado del restaurante Chepita Royal, a quien también ya han extorsionado.

Asimismo, en horas de la madrugada y solo 10 minutos después del ataque al gimnasio, delincuentes detonaron un explosivo en el frontis de una casa dejando algunos daños materiales en la zona. Los vecinos están atemorizados y piden mayor resguardo policial en la zona.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7