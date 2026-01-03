Gobierno del Perú se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El Gobierno del Perú emitió un comunicado oficial luego de los hechos registrados en la madrugada en Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro.

En el pronunciamiento, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con los principios del Derecho Internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo relacionado con la preservación de la paz, la seguridad internacional y la solución pacífica de controversias.

Asimismo, el Estado peruano expresó su preocupación por el avance de la delincuencia organizada transnacional, a la que considera una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de los países de la región.

En ese sentido, señaló que ha seguido con especial atención las acciones de cárteles del narcotráfico que operan en Venezuela.

El comunicado también sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro incurrió en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, además de la destrucción del Estado de derecho.

Según el texto, estas acciones generaron una crisis migratoria sin precedentes en la región.

Finalmente, el Gobierno del Perú hizo un llamado a una pronta solución política en Venezuela, en favor de una transición democrática con pleno respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.

Además, informó que monitorea la situación de la comunidad peruana en ese país y que, hasta el momento, no se han reportado incidentes.

