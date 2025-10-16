¿Habrá toque de queda en Lima?: Esto dijo el premier Ernesto Álvarez

Este jueves 16 de octubre, se realizó un Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno en donde los funcionarios hicieron un balance sobre la última protesta realizada en el Centro de Lima donde falleció un manifestante. Tras ello, el premier Ernesto Álvarez indicó que Lima será declarada en emergencia y se tomarán otras medidas correctivas.

Dentro de ello, se consultó sobre un eventual toque de queda en la capital tras la ola de delincuencia que vive la ciudad y el país entero, sin embargo, Álvarez se refirió al respecto en donde no afirmó si se implementará la medida, pero tampoco la descartó.

“No se ha contemplado como una medida el toque de queda, no la descarto, pero se tendría que demostrarse a cargo del técnico que la proponga, cual es su efectividad real, considerando que la criminalidad muchas veces no emplea en Lima durante la noche”, señaló.

Asimismo, Álvarez indicó que “hoy en día la delincuencia desarrolla sus actividades a plena luz del día” y también que, “los delincuentes violentos no se ven intimidados por la posibilidad de ser procesados o condenados”.

