Incendio en la Costa Verde cerca a Larcomar moviliza a 19 unidades de bomberos

En el parque Domodossola de Miraflores, ubicado cerca del centro comercial Larcomar, se generó un incendio de grandes proporciones que ha movilizado alrededor de 19 unidades del Cuerpo de Bomberos de Lima.

Según explicó el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, el incendio se habría originado por residuos de un pequeño objeto quemado o cenizas de cigarrillo en una zona verde, por lo que es investigado.

El avance de las llamas alcanzó a las geomallas que protegen el acantilado de la Costa Verde de posibles deslizamientos, consumiendo alrededor de 300 metros del sistema de prevención.

El incendio, que hasta la publicación de esta nota está en una fase de control avanzada, fue categorizado de código 2. La humareda a consecuencia del desastre afectó al Colegio Médico del Perú y a varios edificios residenciales de la zona.

En ese sentido, se informó sobre el hallazgo de un hombre herido a los pies del acantilado de la Costa Verde.

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