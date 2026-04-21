INSN Breña realiza con éxito colocación de prótesis testicular en adolescente

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) realizó con éxito la colocación de prótesis testiculares a un adolescente de 14 años, quien fue sometido a una orquiectomía bilateral (extirpación quirúrgica de ambos testículos) a los cinco años de edad debido a una condición congénita.

El cirujano urólogo Juan Antonio Corral Cantu, quien estuvo a cargo de la cirugía, explicó que la prótesis testicular es un implante de silicona médica que permite sustituir uno o ambos testículos ausentes o extirpados (orquiectomía) por torsión o traumatismo, mal congénito o cáncer, contribuyendo a mejorar la apariencia estética y la autoestima del paciente.

“La decisión de la familia para la colocación de la prótesis estuvo motivada principalmente por el bienestar emocional del adolescente, quien percibía una alteración en su anatomía. Este tipo de intervención ayuda significativamente en su desarrollo psicológico”, precisó el especialista del INSN.

La cirugía, cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS), se realizó de manera ambulatoria y mediante dos pequeñas incisiones escrotales. Esta contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, enfermeras y técnicos. Tras ello, el paciente fue dado de alta el mismo día y, en su control por consulta externa, presentó una evolución favorable.

El Dr. Corral detalló que este tipo de prótesis está indicado generalmente a partir de la adolescencia, cuando el desarrollo corporal permite la colocación de implantes de tamaño adecuado. Asimismo, señaló que los casos bilaterales son poco frecuentes y suelen estar asociados a condiciones congénitas.

El especialista también destacó que, tras la extirpación testicular en la infancia, los pacientes requieren terapia de reemplazo hormonal, la cual es manejada por el servicio de Endocrinología para asegurar un adecuado desarrollo.

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