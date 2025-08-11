Invasión en Monterrico: Municipalidad de Surco da plazo de 45 días para demoler estructuras ilegales de espacios públicos

Tras la denuncia de Punto Final, donde se conoció que vecinos surcanos se apropiaron de más de 40 mil metros cuadrados correspondientes a áreas verdes, la Municipalidad de Santiago de Surco emitió un comunicado al respecto.

De acuerdo con el mensaje, se identificaron 11 parques que han sido ocupados de manera indebida por 213 lotes en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Además, confirmó que el área total invadida por vecinos asciende a 42,000 m².

En ese sentido, señaló que el proceso de restitución de espacios públicos ya ha iniciado, por lo que se ha notificado a los propietarios de los más de 200 lotes para que procedan a demoler de manera voluntaria las estructuras levantadas sobre terrenos públicos.

Cabe resaltar que, de no iniciar en un periodo máximo de 45 días, la Municipalidad de Surco procederá con el uso de maquinaria pesada y el apoyo de la fuerza pública para liberar los espacios ilegalmente ocupados.

Por otro lado, el municipio resaltó que, desde el inicio de esta gestión, se ha concretado la recuperación de 18 espacios públicos, equivalentes a más de 4,600 m², que también estaban siendo ocupados de manera ilegal.

CASO MARÍA ACUÑA

Uno de los casos más relevantes es el de la congresista María Acuña, quien fue señalada por apropiarse de 118 m² del parque 17. Tras la denuncia, las rejas que había instalado fueron retiradas y el terreno volvió a ser parte del parque.

