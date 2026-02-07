José Jerí inicia visitas inopinadas a hospitales de Lima tras denuncia de Punto Final

Tras el informe “Escasez y gastos en el Hospital Sabogal” de Punto Final, el presidente José Jerí inició una serie de visitas inopinadas a hospitales de Lima Metropolitana para supervisar la atención en los servicios de salud.

Como primera medida, el mandatario recorrió los hospitales Edgardo Rebagliati Martins y Dos de Mayo,para conocer las principales deficiencias del sistema de salud. Durante la visita al Rebagliati, Jerí constató la saturación del área de Emergencias y las condiciones en las que se brinda la atención.

“Estamos iniciando visitas a los principales hospitales para identificar directamente las deficiencias del sistema de salud y aplicar soluciones inmediatas”, señaló el jefe de Estado, quien remarcó que busca corregir fallas en distintos ámbitos de la atención sanitaria.

Según dio a conocer, estas inspecciones permitirán elaborar una normativa que será publicada en los próximos días, orientada a fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos de salud y mejorar la calidad del servicio.

El reportaje de Punto Final reveló denuncias de médicos y pacientes sobre la falta de medicamentos, equipos médicos y presuntos gastos irregulares en EsSalud.

