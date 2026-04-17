La Policía realizó diligencias en lugar donde hallaron cajas con cédulas de la ONPE

Miembros de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional llegaron al lugar donde se encontraron cuatro cajas con cédulas electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la cuadra 3 de la av. Principal, en Surquillo, según reveló Willax.

Estas diligencias se realizan en medio de una investigación en curso contra varios funcionarios de la ONPE, entre ellos su jefe Piero Corvetto.

ONPE EMITE COMUNICADO ANTE CÉDULAS HALLADAS

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo informó que los votos de esas cuatro mesas a las que pertenecerían las cajas encontradas ya habían sido consignados en “las actas de escrutinio que están siendo procesadas, contabilizadas y publicadas en nuestra página web de resultados”.

Además, explicó que dichas cajas fueron trasladadas por una empresa contratada que brindó el servicio de movilidad para llevar el material desde el centro de sufragio hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública sobre las cajas con cédulas electorales encontradas el jueves 16 de abril.#EG2026 pic.twitter.com/aTrqz1meti — ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

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