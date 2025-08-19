Lanzan explosivo contra casa donde madre de ‘El Monstruo’ cumpliría arresto domiciliario

Un artefacto explosivo fue detonado en la fachada de una vivienda en Carabayllo, inmueble donde Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, debía cumplir 36 meses de arresto domiciliario por disposición del Poder Judicial.

El estallido ocurrió en horas de la madrugada y alarmó a los vecinos de la zona. La explosión destrozó ventanas y dejó vidrios esparcidos en la vereda. Agentes de la comisaría de San Pedro y de la UDEX llegaron para realizar las pericias e iniciar las investigaciones.

¿POR QUÉ EN ESA VIVIENDA?

De acuerdo con un documento judicial, el dueño del inmueble ofreció voluntariamente la casa para que Martina Hernández cumpla allí la medida restrictiva. La defensa argumentó que la mujer padece discapacidades físicas que le impiden permanecer en un penal.

Ella misma declaró sufrir dolores articulares, fractura de columna y problemas de tiroides, por lo que solicitó cumplir arresto domiciliario.

Hasta el momento no se ha confirmado si la madre de alias ‘El Monstruo’ permanecerá en esa vivienda o será trasladada a otro lugar. La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar a los responsables del atentado.

