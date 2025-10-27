LAP aceptó suspensión temporal del cobro de la TUUA, pero insta al MTC a cumplir sus compromisos

El anuncio realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue corroborado por Lima Airport Partners respecto a la suspensión temporal del cobro de la Tarifa Unificada de Uso del Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional para pasajeros que realicen una conexión internacional en el terminal aeroportuario, la cual debía cobrarse desde este lunes 27 de octubre.

Si bien LAP confirmó la suspensión de cobro, resaltó que se trata de una suspensión temporal que durará hasta el 7 de diciembre del 2025 mientras se cumple con la revisión tarifaria y la adecuación de la normativa. A través de un comunicado, instaron al MTC a cumplir con los compromisos pactados previamente.

“Saludamos el compromiso del MTC y de OSITRÁN como representantes del Estado peruano, de reconocer expresamente la obligación de respetar las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y su Adenda 6, que faculta a LAP el derecho a aplicar una TUUA para pasajeros en transferencia que hacen escalas en Lima”, se lee en el documento.

De acuerdo a los compromisos establecidos, LAP habría estado facultada a realizar un cobro de 12.67 dólares, incluídos IGV, a los pasajeros que realicen su conexión en Lima. Durante el tiempo de suspensión, el MTC deberá gestionar modificaciones en la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan y sean informados de forma clara y transparente en los boletos de viaje.

En este sentido, también se avanzará con la propuesta de adenda para ajustar el monto de la TUUA de Transferencia Doméstica en vuelos nacionales, analizando alternativas desde el Estado para no afectar a los usuarios y mantener la recuperación de la inversión privada.

Finalmente, desde Lima Airport Partners indicaron que seguirán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos y exhortan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cumplir con sus compromisos asumidos y el respeto al debido proceso.

