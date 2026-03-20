Las imágenes que permitieron identificar al presunto autor del triple asesinato en combi ‘Los Rojitos’

El presunto sicario que disparó contra una unidad de la empresa de transportes conocida como ‘Los Rojitos’ y mató a tres personas, fue capturado la noche del último 19 de marzo gracias a un paciente seguimiento de inteligencia que duró más de 10 horas.

La Policía Nacional analizó cada detalle de las imágenes de videovigilancia, las cuales fueron sometidas a una pericia. Fue una prueba antropométrica la que permitió identificar al presunto autor del triple asesinato ocurrido en el distrito de San Juan de Miraflores.

Se trata de Wilfredo Huamaní Tapia (28). Este sujeto no tendría antecedentes policiales, sin embargo, la PNP confirmó que sería muy cercano a familiares vinculados con organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’. En su poder se halló un adaptador que hace que las pistolas realicen una ráfaga de disparos en apenas segundos.

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