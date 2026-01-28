Las mejores imágenes de la llegada de ‘El Monstruo’ a Lima

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue trasladado a Lima desde Paraguay este miércoles 28 de enero. Tras un paso por Arequipa, donde permaneció unas horas, finalmente llegó a la capital peruana, para ser trasladado a la sede de la Dircote, donde espera la decisión del INPE sobre el centro penitenciario donde será recluido.

La Policía Nacional del Perú difundió imágenes de su llegada a Lima. Latina Noticias también pudo captarlo desde algunos minutos antes de descender enmarrocado del avión que lo trajo.

∩

∩

∩

∩

∩

∩

∩

∩

∩∩

VIDEO RECOMENDADO