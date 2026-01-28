Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Lima

Las mejores imágenes de la llegada de ‘El Monstruo’ a Lima

Lima
Las mejores imágenes de la llegada de ‘El Monstruo’ a Lima
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue trasladado a Lima desde Paraguay este miércoles 28 de enero. Tras un paso por Arequipa, donde permaneció unas horas, finalmente llegó a la capital peruana, para ser trasladado a la sede de la Dircote, donde espera la decisión del INPE sobre el centro penitenciario donde será recluido.

La Policía Nacional del Perú difundió imágenes de su llegada a Lima. Latina Noticias también pudo captarlo desde algunos minutos antes de descender enmarrocado del avión que lo trajo.

∩∩

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo