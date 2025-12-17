Latam anuncia la cancelación de 6 rutas internacionales en el 2026 por cobro de la TUUA

Lo último. Latam Airlines ha anunciado que cancelará hasta 6 rutas internacionales debido al cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional. Y es que desde el 7 de diciembre, el aeropuerto Jorge Chávez viene cobrando 11.86 dólares a todos los viajeros que tienen escala en Lima.

Las rutas canceladas son hacia Orlando, Curacao, Florianópolis y Tucumán, asimismo, Latam tenía previsto lanzar sus rutas hacia Guatemala y Belo Horizonte en el primer trimestre del 2026, sin embargo, esto no se podrá realizar. La cancelación de rutas entrará en vigencia desde el próximo 29 de marzo de 2026.

“Las rutas que hoy se cancelan fueron diseñadas con un enfoque de conectividad regional. En ellas, los pasajeros internacionales en conexión, que usan Lima como punto intermedio, son fundamentales para cubrir la demanda requerida y poder mantener estos vuelos directos que benefician al Perú. La aplicación de una TUUA de transferencia internacional para estos pasajeros coloca a Lima en una posición desfavorable frente a otros hubs, como Bogotá y Panamá, que también están buscando a estos usuarios; que no cobran esta tarifa, que tienen mejores tiempos de conexión y más destinos que Lima”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, Latam informa que se contactará con todos los pasajeros afectados, informando las opciones disponibles. Los pasajeros serán reubicados en vuelos de conexión hacia el mismo destino y, en caso de que la opción propuesta no se ajuste a sus necesidades, podrán cambiar la fecha de su viaje o solicitar la devolución del pasaje sin costo. La forma más sencilla de gestionar el cambio o la devolución es a través de la sección “Mis Viajes” en la app LATAM o en latam.com.

LO MÁS VISTO DE 2026