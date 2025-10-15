Latam anuncia cancelación de su ruta Lima – La Habana por cobro de la TUUA

Lo último. La ruta aérea de Lima – La Habana a través de Latam Airlines se ha cancelado de manera definitiva, pues así lo informó la misma aerolínea en un comunicado difundido en las últimas horas, pues luego de 23 meses ya no saldrán más vuelos directos a La Habana por una razón.

Y es que según explica Latam Airlines, esta decisión se tomó debido al cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia que aplicará LAP a fines del mes de octubre.

“Esta tarifa adicional, que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) pretende aplicar a fines de este mes, impactará directamente a las rutas que dependen en gran medida de pasajeros en conexión internacional, como es el caso de Lima-La Habana, cuyo 70% de viajeros aproximadamente son pasajeros en transferencia”, informó Latam.

Además, la aerolínea señala que hacer la ruta Lima – La Habana será insostenible frente a la competencia con otras aerolíneas, pues otros aeropuertos no hacen estos cobros y los pasajeros optarían por volar con otras empresas.

Cabe mencionar que esta cancelación de ruta se aplicará a partir del próximo 11 de marzo del 2026. “Como resultado, la ruta que une al Perú con Cuba ya no es viable económicamente”, culminó Latam.

