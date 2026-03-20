Latina recibe a CEOs de diversos canales de Latinoamérica y Estados Unidos

Latina fue sede de Forum TV 2026, importante reunión de líderes de la industria televisiva de Latinoamérica. En el encuentro se intercambiaron ideas y experiencias para potenciar la calidad y diversidad de contenidos televisivos. El Gerente General de Latina, Eric Jurgensen, destacó el poder transformador de la televisión.

En un contexto marcado por la transformación digital y avances tecnológicos se realizó este esta edición de Forum TV, espacio de intercambio que cumple 19 años reuniones a los principales directivos de la televisión abierta en Latinoamérica.

“Un placer estar aquí en Latina y también en Perú, un mercado que se ha desarrollado mucho en el ámbito de la producción”, señaló el director de Forum TV, Octavio Quintanilla.

Asimismo, Eric Jurgensen, Gerente General de Latina, destacó el rol clave de la televisión en tiempos en donde existe desinformación en redes sociales. “Ahora que estamos muy expuestos a la inteligencia artificial, la televisión gana espacio como una fuente fiable. Si sale en televisión es porque es verdad. Hoy hay muchas noticias falsas en redes sociales y la gente prende su televisor para confirmar esa información”, sostuvo.

Postura que fue compartida por los líderes de la industria, quienes también resaltaron el valor del contenido en vivo, así como la credibilidad de la televisión abierta.

EL ALCANCE DE LA TELEVISIÓN ABIERTA

CEOs de diversas medios de comunicación como MEDCOM Panamá y Canal 13 de Chile resaltaron que el público en general sigue prefiriendo a la televisión para informarse ante un hecho noticioso.

“En este mundo, donde las noticias, el deporte y todo lo en vivo generan gran conexión, la televisión logra un alcance que supera a cualquier otro medio. El contenido de calidad sigue siendo rey”, manifestó Jorge Tzortzatos, CEO de MedCom Panamá.

En esta misma línea opinó la directora comercial de Canal 13 de Chile, señalando que “cuando ocurre algo importante en el país, la gente recurre a la televisión abierta y a la radio para informarse”. “No lo hace por tiktok o instagram”, remarcó.

El director de este prestigioso encuentro anual, Octavio Quintanilla, destacó además la fortaleza de la televisión más fuerte, adaptada a las nuevas tecnologías, con mediciones más modernas y una conexión muy sólida con la cultura local. “Sigue siendo un gran negocio para inversionistas”, acotó.

Es así como la televisión reafirma su valor como fuente confiable y se consolida como un medio de gran alcance, complementandose con un ecosistema digital en constante evolución.

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