Lima registró un nivel muy alto de radiación ultravioleta solar en diciembre de 2025

La temporada de verano no solo significa momentos de playa y piscina, sino también de disfrutar del sol en estos primeros meses del año. Sin embargo, la larga exposición puede derivar en serios problemas a la salud, teniendo en cuenta los elevados valores de radiación ultravioleta reportados en el Informe Técnico de Estadísticas Ambientales, correspondiente al mes de diciembre 2025.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó el Informe Técnico de Estadísticas Ambientales de diciembre del 2025, con el objetivo de realizar un monitoreo constante de las políticas públicas ambientales a través de indicadores.

Uno de los resultados más impactantes que arroja dicho documento es el aumento en el índice radiación ultravioleta (IUV) en Lima durante el último mes del año pasado, con un valor máximo de 10, considerado de categoría de exposición alta para la salud. Dicha cifra fue alcanzada durante la primera semana de ese periodo.

Cabe resaltar que, en comparación a la misma fecha en 2023, se registró una variación del 33.3%, pues en ese año se obtuvo un valor de 8, igual dentro de la categorización de exposición alta.

¿CÓMO PREVENIR LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN UV?

El informe también precisa una serie de recomendaciones contra los peligros que suscita la radiación ultravioleta en la capital y otras regiones de nuestro país. Según la Ley N° 30102, en su artículo 2, los titulares de entidades públicas y privadas tienen la obligación de:

Proveer accesorios o instrumentos de protección solar, como anteojos, gorros, bloqueadores solares, cuando la exposición a la radiación sea inevitable.

Promover acciones de arborización para generar sombra natural.

Hacer uso de carteles o anuncios en lugares expuestos a radiación UV, incluyendo la frase: “La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud”.

Disponer que diversas actividades dentro de su jurisdicción que no se realicen en ambientes protegidos del sol se lleven a cabo entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m., o desde las 4:00 p.m.

Desarrollar acciones para sensibilizar e informar sobre los peligros a la salud de la exposición prolongada al sol y cómo prevenir los daños que puede causar.

Para la elaboración de este documento trabajaron en conjunto el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS).

