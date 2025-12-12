Lima seguirá teniendo bajas temperaturas y hasta lloviznas, según Senamhi

Atención. Lima seguirá teniendo noches frías pese a que en los próximos días inicia el verano (21 de diciembre), pues así lo ha anunciado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en su último pronóstico del tiempo.

El aviso del Senamhi va desde el jueves 11 hasta el martes 16 de diciembre, pues indica que habrá un descenso en la temperatura, sobre todo en horas de la noche donde incluso la sensación térmica será menor a la temperatura actual.

Las temperaturas mínimas en Lima serán de 15 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados. Asimismo, el Senamhi no descarta que se haya brillo solar en horas del día ya que las condiciones son cambiantes conforme van pasando las horas.

Cabe mencionar que en los últimos días no ha habido presencia de brillo solar en la capital y esto se debe “a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y a vientos del sur”, según el Senamhi. Asimismo, no se descarta el regreso de las lloviznas a la capital o por lo menos en varios distritos de la capital.

