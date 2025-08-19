Madre de Sheyla Gutiérrez exige justicia y teme fuga del principal sospechoso

La tarde de este martes 19 de agosto, Helga Rosillo, madre de Sheyla Gutiérrez, mujer peruana de 32 años y madre de tres niños, reportada como desaparecida a inicios de agosto, alzó su voz de indignación y dolor para exigir justicia y celeridad en las investigaciones de su caso.

Como se recuerda, el cuerpo de Sheyla fue hallado en circunstancias aún en investigación en Los Ángeles, California, luego de que se difundiera un video en el que se evidenciaría una agresión por parte de su pareja, Josimar Cabrera, a quien ella misma había señalado en una llamada previa como su presunto agresor.

“Ya han pasado 10 días desde que no sé nada de mi hija, pido a las autoridades peruanas y americanas que no permitan que el asesino huya. Quiero una respuesta de California, qué resultados tienen”, declaró entre lágrimas Helga Rosillo.

Según su testimonio, el cuerpo de Sheyla fue hallado en un cerro cubierto con cortinas verdes, en una posición fetal, tal como se mostraba en el material audiovisual que circula como prueba. Sin embargo, hasta el momento no se han emitido alertas internacionales ni medidas restrictivas contra el principal sospechoso, lo que mantiene a la familia en alerta y con resguardo policial ante un posible riesgo de represalias.

Rosillo también pidió protección para sus nietos: “Tenemos el peligro de que este hombre mande a raptar a mis nietos. Yo los amo, ellos me pertenecen, no a la familia del asesino. Quiero justicia para mi hija y una solución inmediata”, puntualizó.

La familia de Sheyla espera que el caso no quede impune y que las autoridades aceleren el proceso de repatriación del cuerpo a Perú, mientras claman por justicia en memoria de la joven madre.

