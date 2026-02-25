Más de 360 zonas críticas por peligros geológicos en Lima y Callao, según Ingemmet

A través de un comunicado, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 368 zonas críticas por peligros geológicos en Lima y Callao, que afectan directamente a la población, infraestructura y actividades económicas, especialmente durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con el organismo, entre las zonas más críticas registran: Lima (178), Huaura (60), Oyón (32), Canta (26), Huaral (16) y Callao (7).

PELIGROS MÁS RECURRENTES

Entre los principales peligros se encuentran caídas de rocas, deslizamientos y huaicos. La entidad advierte que la ocupación de viviendas en laderas inestables, cauces de quebradas y planicies inundables, sin planificación adecuada, incrementa significativamente la vulnerabilidad de las familias ante estos eventos.

RECOMENDACIONES

Como parte de su labor preventiva, el instituto recomienda realizar estudios geotécnicos detallados, evaluar la estabilidad de los taludes, restringir el uso del suelo en zonas de alto riesgo e implementar medidas de mitigación que reduzcan el impacto de estos peligros.

El Ingemmet exhortó a las autoridades y a la población a tomar medidas preventivas y promover un crecimiento urbano planificado, a fin de reducir riesgos y proteger vidas y bienes frente a posibles emergencias durante la temporada de lluvias.

