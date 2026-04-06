Alarma por violencia en Perú: Sinadef reporta más de 520 homicidios en solo tres meses del 2026

La violencia sigue en aumento. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 529 homicidios se han registrado en el Perú durante los primeros tres meses del 2026, una cifra que enciende las alertas de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, la evolución mensual muestra una tendencia preocupante: en enero se reportaron 175 homicidios, en febrero la cifra descendió ligeramente a 169 casos, pero en marzo volvió a incrementarse alcanzando los 185 homicidios, convirtiéndose en el mes más violento en lo que va del año.

REGIONES CON MAYOR NÚMERO DE HOMICIDIOS

Los reportes evidencian que la violencia no solo se concentra en Lima, sino que también golpea con fuerza a regiones del sur y norte del país.

En marzo, Lima registró 53 homicidios, seguida de Arequipa con 31 casos y Puno con 20. En febrero, Lima alcanzó su punto más alto con 72 homicidios, mientras que Puno reportó 32 casos y Piura 26. En enero, Lima ya encabezaba la lista con 55 homicidios, seguida por Puno con 23 y La Libertad con 15 casos.

Estas cifras del Sinadef reflejan un panorama de inseguridad en aumento. Especialistas advierten que detrás de estos números podrían estar fenómenos como el crimen organizado, la extorsión y el sicariato, problemáticas que continúan expandiéndose en distintas regiones del país.

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