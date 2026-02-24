Temas
Lima

Metro de Lima anuncia cierre temporal de tres estaciones de la Línea 1

Lima
Metro de Lima anuncia cierre temporal de tres estaciones de la Línea 1
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Este 24 de febrero, la Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre temporal de tres estaciones debido al ingreso de un pasajero a la vía férrea. Mediante un comunicado, informó que las estaciones afectadas son Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro.

Mientras se atiende la emergencia, la concesionaria indicó que el servicio opera de forma parcial en dos tramos: desde Villa El Salvador hasta la estación Gamarra, y desde Bayóvar hasta Caja de Agua.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias del incidente. La empresa recomendó a los pasajeros seguir las indicaciones, de forma estricta, las indicaciones del personal de estación.

