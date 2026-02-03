Ministerio de la Mujer se pronuncia por presunto caso de violencia familiar contra Melcochita

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció sobre un presunto caso de violencia familiar que involucraría al reconocido cómico Pablo Villanueva Branda, conocido como Melcochita.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la entidad del Estado informó que activó sus protocolos de atención inmediata.

Lima | Ante un presunto caso de violencia familiar contra el señor Pablo Villanueva Branda, un equipo multidisciplinario del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata. Asimismo, se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer los servicios haciéndole de… pic.twitter.com/YRYMI1ylw5 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 3, 2026

Según el MIMP, un equipo multidisciplinario se trasladó para brindar asistencia y estaviolencibleció contacto con Melcochita, a quien se le informó sobre los servicios disponibles y los canales de atención correspondientes, con el objetivo de garantizar su bienestar integral.

Asimismo, el ministerio señaló que, mediante el Programa Nacional Gratitud, reafirma su compromiso con la protección integral de las personas adultas mayores, especialmente ante situaciones de presunta violencia familiar.

