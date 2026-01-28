Ministro de Justicia: “El Estado peruano no dudará en ampliar la extradición de ‘El Monstruo’”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, comentó la situación legal de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien llegó a Lima este miércoles 28 extraditado desde Paraguay. Tras su retorno cumplirá los 36 meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial en el 2024, por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal.

Moreno Hernández fue extraditado desde Paraguay para responder por delitos graves que incluyen organización criminal, secuestro, extorsión y para cumplir con una condena por robo agravado.

En este sentido, indicó que de ser necesario, el Estado peruano ampliaría su extradición por otros delitos: “Si las investigaciones fiscales determinan que este sujeto tiene cuentas pendientes por otros delitos, el Estado peruano no dudará en ampliar la extradición. Nadie está por encima de la ley. Este gobierno no descansará hasta devolverle la tranquilidad a cada familia peruana”.

El representante del Minjus señaló que el procedimiento fue realizado “en estricto cumplimiento del tratado de extradición vigente con la República hermana del Paraguay”.

‘EL MONSTRUO’ NO RECIBIRÁ CADENA PERPETUA

El cabecilla de ‘Los Injertos del Norte’ fue extraditado a nuestro país, pero eso no garantiza que se le pueda imponer la máxima sanción esperada por sus crímenes que le robaron la tranquilidad al país y cobraron vidas de inocentes en las calles.

Se deben a los candidatos legales que impone un proceso de extradición. Bajo un principio de reciprocidad, la justicia peruana no podrá imponer una sanción superior a la máxima permitida por el país que concede la extradición. En este caso, Paraguay, país donde no se contempla la cadena perpetua para delitos como sicariato y extorsión.

