Minsa informa estado de salud de integrantes de Carlos Miguel y Orquesta tras balacera

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los dos integrantes de Carlos Miguel y Orquesta que resultaron heridos durante una balacera en Carabayllo vienen siendo atendidos en el Hospital Nacional Sergio Bernales.

Según precisó la entidad, las víctimas, de 58 y 39 años, se encuentran hemodinámicamente estables y bajo una conducta quirúrgica expectante, mientras continúan en evaluación médica.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/KyKyURaPPh — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 2, 2026

Como se recuerda, el violento ataque ocurrió en el kilómetro 17 de la urbanización La Flor, en Carabayllo. De acuerdo con información de la Policía, dos sujetos a bordo de motocicletas llegaron al lugar y abrieron fuego contra los músicos, generando pánico entre el público asistente.

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados de emergencia al mencionado nosocomio, donde reciben atención especializada. Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado.

