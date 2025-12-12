Minsa responde sobre si Perú está preparado para la gripe H3N2

El Ministerio de Salud (Minsa) brindó una conferencia de prensa en donde detalló sobre las medidas que están tomando en medio del avance de la gripe H3N2, pues en las últimas horas, Latina comprobó que en varios hospitales y postas no hay vacunas contra la influenza.

“Tenemos una cobertura del 60% de vacunados, estos son las personas mayores de 60 años. Estas vacunas se hacen en la mayoría de establecimientos, se puede agotar pero en unas horas vuelve a haber stock. No existe una vacuna contra la H3N2”, señaló el ministro, Luis Quiroz.

Asimismo, el ministro de salud pidió calma a la población ya que esta gripe viene desde hace un tiempo. “Lo que causa alerta es la variante pero es un tema que no es para alertarse”, indicó. Cabe mencionar que desde el Minsa piden que la población vulnerable se vacune contra la influenza, es decir, mayores de 60 y menores de 5 años.

“La única medida que funciona es la vacunación. En Europa se usa la misma vacuna que nosotros tenemos donde la evidencia científica es del 70%, entonces la vacuna si es efectiva, es importante tener una higiene de manos porque todo entra por ahí”, finalizó.

