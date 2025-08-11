MTC responde a la MML por proceso sancionador por certificado ambiental en Vía Expresa Sur

Un nuevo conflicto se abre entre el ministro de Transportes, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La controversia gira en torno al certificado ambiental que debería tener la construcción de la Vía Expresa Sur, que conectará la Vía Expresa de Paseo de la República con la Panamericana Sur.

El titular del MTC negó que haya ‘acoso político’ como deslizó el burgomaestre tras conocerse la multa económica de S/ 160 millones que se le impuso a la comuna metropolitana por continuar con este proyecto a pesar de no contar con los documentos en regla. Entre ellos, el certificado ambiental.

“Insisto, no hay acoso a la MML con el inicio del proceso sancionador que se le ha abierto por no contar con la certificación ambiental para las obras en la Vía Expresa Sur. Los que estamos en la administración pública estamos obligados a cumplir las normas. La MML tuvo 10 meses para presentar su certificación y no lo hizo. Nadie está por encima de la ley”, subrayó Sandoval.

En esa línea, Sandoval señaló que desde su cartera tienen la predisposición para presentarles funcionarios, asesores y técnicos a la MML a fin de que puedan elaborar de la mejor manera sus proyectos a futuro con expedientes y una estrategia. Entre ellos, se encuentran el Tren Lima – Chosica.

“Las autoridades debemos presentar expedientes y respetar la fiscalización. De lo contrario abrimos la puerta a la corrupción. Esperamos que la MML vuelva a la mesa técnica donde estamos quienes buscamos sacar adelante el proyecto”, sintetizó.

¿QUÉ DIJO EL ALCALDE LÓPEZ ALIAGA?

Días atrás, el alcalde Rafael López Aliaga se quejó abiertamente por la multa de 160 millones de soles que recibió su gestión debido a que no ha contado con el certificado ambiental por la construcción de la Vía Expresa Sur.

“Estoy bajo ataque. Me atacan de todos lados, El día de ayer nos notifican una multa como de 100, 200 millones de soles, del MTC. Encima que no dejan trabajar. Nos multan porque, por haber recuperado la Vía Expresa Sur. Es una mafia que vive del expediente técnico”, señaló.

El líder de Renovación Popular calificó al Ministerio de Transportes como ‘caviar’. Semanas atrás, planteó que la presidenta Dina Boluarte cambie al ministro César Sandoval.

“Yo lo veo como una lógica de lo que es un caviar, un terruco. Su lógica es que la gente sufra. Yo estoy convencido. O sea, viven de la de la sinvergüencería, de hacer el expediente técnico una o dos y que saben que el expediente técnico vence a los tres años”, afirmó.

