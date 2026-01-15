Mujer ataca a cajera y la deja en UCI tras negarse a pagar 1/4 de pollo en restaurante de San Juan de Miraflores

Una madre de familia que trabajaba como administradora de una pollería resultó con graves quemaduras luego de ser atacada con un líquido inflamable mientras se encontraba laborando en el local de comida ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. La agresora sería una cliente que se negó a pagar la cuenta.

Las cámaras de vigilancia del local captaron el preciso instante en el que la mujer discute con los trabajadores antes de retirarse. Luego regresa después de 20 minutos y le lanza un líquido al cuerpo de la agraviada, quien fue identificada como Miriam Quispe.

La víctima no sospechó la gravedad del ataque hasta que empezó a sentir un intenso dolor de cabeza. Fue en ese momento que acudió sola al hospital Guillermo Kaelín, pero los médicos sólo le recetaron una pastilla. Su estado empeoró con el pasar de las horas hasta que fue trasladada a una clínica cercana donde fue inducida a UCI por las graves quemaduras que presenta en diferentes partes del cuerpo.

Sus familiares se mostraron consternados y denunciaron que hasta el momento la Policía no se acercó a la pollería para solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad a fin de identificar a la agresora. Además, señalaron que la ropa de la víctima tampoco ha pasado por un peritaje por lo que no se sabe qué componentes tiene el líquido que le lanzaron al cuerpo. Ellos piden que se haga justicia.

