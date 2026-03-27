Nuevo video revela quiénes abandonaron a joven hallado muerto tras salir de discoteca

Continúa revelándose más detalles de la muerte de Kevin Alzamora Llonto, quien fue hallado muerto luego de salir de una discoteca en Miraflores. Cámaras de seguridad captaron los últimos minutos con vida del joven de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una calle del distrito de San Juan de Miraflores.

El registro muestra que Kevin Alzamora llegó a la calle Joaquín Bernal a las 7:19 a.m. del domingo en compañía de un sujeto que vestía polo y pantalón negro. Ambos conversan unos minutos y este último lo deja abandonado a su suerte. Aproximadamente a las 7:35 a.m. se desplomó y terminó tendido en el piso.

Cabe señalar que la Policía Nacional encontró el vehículo en el que habrían trasladado al joven. La unidad permanece en la Depincri de San Juan de Miraflores.

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