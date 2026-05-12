Osiptel bloquea más de un millón de celulares en 2026 por IMEI alterado

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL, informó que en lo que va del 2026 ya se bloqueó más de un millón de celulares que no estaban registrados en la denominada “lista blanca” del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que, además, estaban vinculados a usuarios con historial de uso de equipos con IMEI alterado.

La entidad precisó que esta medida forma parte de las acciones para combatir el mercado negro de celulares robados y reforzar la seguridad ciudadana. Solo durante mayo se ejecutará el bloqueo progresivo de 360 mil equipos móviles, dividido en tres etapas de 120 mil celulares cada una, programadas para los días 12, 19 y 26 de este mes.

Con esta nueva disposición, el total de equipos bloqueados entre enero y mayo de 2026 llegará a 1.3 millones, mientras que desde abril de 2025 la cifra acumulada supera los 3.8 millones de celulares bloqueados en todo el país.

¿Qué es el reflasheo y por qué es ilegal?

Según explicó el OSIPTEL, muchos de estos equipos están relacionados con el “reflasheo”, una práctica ilegal que consiste en modificar o alterar el código IMEI de un celular para ocultar su origen y volver a comercializar equipos robados que previamente habían sido bloqueados.

El organismo advirtió que esta modalidad alimenta el comercio ilegal de teléfonos móviles y expone a los usuarios a estafas o a la compra de celulares de procedencia ilícita, muchas veces vinculados a robos violentos.

¿Cómo se comunicará el bloqueo de celulares?

El sistema Renteseg enviará las órdenes de bloqueo a las empresas operadoras, las cuales tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para comunicar la medida a sus abonados mediante mensajes de texto (SMS).

En dichos mensajes se informará que el bloqueo se ejecutará dentro de ese mismo periodo y que el usuario deberá regularizar el registro de su equipo para evitar la suspensión del servicio.

¿Qué deben hacer los usuarios para evitar el bloqueo?

El OSIPTEL indicó que los usuarios que adquirieron sus celulares en el Perú deberán exigir a la empresa vendedora que registre el equipo en la lista blanca del Renteseg mediante el Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF).

En caso de equipos comprados en el extranjero para uso personal, los usuarios deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para solicitar el registro del dispositivo en la lista blanca y así evitar el bloqueo del celular.