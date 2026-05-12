Comisión de Constitución del Congreso debatirá HOY la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

Este proyecto, impulsado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, busca realizar una reforma integral del Ministerio Público. Dicha propuesta será evaluada y debatida este martes por la Comisión de Constitución.

El proyecto de ley 14224/2025-MP, que será debatido hoy por la Comisión de Constitución del Parlamento, quiere reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público que rige desde 1981. Esta iniciativa propone la modernización en la estructura del organismo y el fortalecimiento del sistema de persecución penal.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, propuso también reforzar la autonomía del Ministerio Público y que la función del fiscal incluya la responsabilidad de dirigir la investigación de los delitos desde el inicio del proceso. Por otro lado, sustentó la importancia de la mejora de las fiscalías especializadas en delitos específicos y complejos, así como la simplificación procesal y la protección de peritos, testigos y víctimas.

MININTER SE PRONUNCIA

El Ministerio del Interior publicó el lunes 11 de mayo un comunicado en el que expresa su preocupación por algunos de los alcances planteados en la propuesta de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público que podrían repercutir en el accionar policial. En el documento indican que el proyecto “resulta lesivo en la medida en que pretende retirar a al PNP la facultad de realizar investigaciones preliminares”.

Además advierten que “la creación de estructuras paralelas de inteligencia y ciencias forenses, así como la asignación de funciones preventivas al Ministerio Público, generaría una preocupante incoherencia normativa y duplicidad de gasto público”. Por último, exhortaron a que el debate legislativo “respete el equilibrio de poderes y la especialización técnica”.

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