La Victoria: allanan casa del alcalde y detienen a funcionarios por presunta red criminal

La Fiscalía contra el Crimen Organizado y agentes de la Diviac ejecutaron esta madrugada un megaoperativo en La Victoria que incluyó el allanamiento de la vivienda del alcalde Rubén Cano y la detención preliminar de 14 presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Pulpos de La Victoria”.

Las diligencias se realizaron como parte de una investigación por presuntos cobros de cupos a comerciantes ambulantes y actos de corrupción dentro de la Municipalidad de La Victoria. Entre los detenidos figuran funcionarios vinculados al área de fiscalización del municipio.

Según la tesis fiscal, la organización habría operado desde el año 2023 aprovechando los operativos de recuperación de espacios públicos en zonas comerciales de Gamarra, principalmente en el Damero A y B. De acuerdo con las pesquisas, tras desalojar a ambulantes, los espacios eran divididos y revendidos ilegalmente.

La investigación señala que los comerciantes debían pagar entre mil y cinco mil soles para acceder a un puesto informal, además de cuotas semanales y pagos diarios de entre 10 y 20 soles. Una pericia contable estima que esta presunta red habría recaudado cerca de 75 millones de soles mediante este sistema.

Las autoridades también investigan al gerente y subgerente de Fiscalización, así como al jefe del Centro de Comunicaciones de la comuna victoriana. Precisamente, uno de los elementos que llamó la atención de la Fiscalía fue la desaparición parcial de grabaciones de cámaras de seguridad en fechas relacionadas con operativos y denuncias.

Durante las diligencias, los investigadores detectaron que faltaban registros completos de determinados días y horarios en los que aparecían presuntos fiscalizadores implicados en el cobro de cupos. El Ministerio Público sostiene que existía una estructura organizada y coordinada para controlar y lucrar con el comercio ambulatorio.

Aunque la Fiscalía solicitó la detención preliminar del alcalde Rubén Cano, el Poder Judicial rechazó ese pedido y solo autorizó el allanamiento e incautación de documentos y bienes en su vivienda. En tanto, el presunto cabecilla de la red, Juan Manuel Núñez Castro, alias “Pulpo”, fue capturado y trasladado junto a los demás detenidos a la sede de la Prefectura de Lima mientras continúan las investigaciones.

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