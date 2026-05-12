OMS alerta por hantavirus y exige aplicar medidas estrictas tras casos en crucero

La Organización Mundial de la Salud encendió las alertas internacionales luego de los contagios de hantavirus detectados en pasajeros del crucero Hondius. Desde Madrid, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que por ahora no existen señales de una propagación masiva, aunque advirtió que podrían aparecer nuevos casos debido al prolongado periodo de incubación de la enfermedad.

La OMS pidió a los países involucrados mantener un monitoreo sanitario estricto durante 42 días desde la última exposición registrada el 10 de mayo. El organismo internacional recomendó cuarentenas domiciliarias o en centros especializados para evitar posibles cadenas de contagio. Sin embargo, Ghebreyesus reconoció que cada nación aplica sus propios protocolos y que la OMS no puede imponer medidas obligatorias.

En paralelo, Pedro Sánchez defendió la decisión de España de recibir al crucero en Tenerife pese a las críticas y al rechazo de autoridades regionales. El presidente español destacó la importancia de actuar con solidaridad frente a una emergencia internacional y aseguró que su gobierno priorizó la ayuda humanitaria por encima del temor generado por la situación sanitaria.

SOBRE LA EMERGENCIA

La emergencia sanitaria se originó tras el viaje del crucero, que transportaba cerca de 150 pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades. Luego de permanecer en la isla española de Tenerife para ejecutar una compleja operación de evacuación y repatriación, la embarcación partió rumbo a Países Bajos con una tripulación reducida. Hasta el momento, se han confirmado siete contagios, un caso sospechoso y tres fallecidos relacionados con el virus.

Entre las personas evacuadas recientemente, tres dieron positivo: una ciudadana francesa, un estadounidense y un español. Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre todos los ocupantes debido a que la variante detectada, conocida como cepa Andes, tiene capacidad de transmisión entre personas, una característica poco frecuente dentro de este tipo de virus.

Aunque la OMS insiste en que el riesgo para la población es bajo, el caso mantiene en alerta a distintos países europeos. El hantavirus suele transmitirse por contacto con roedores infectados, especialmente mediante saliva, heces u orina, pero la variante detectada en esta emergencia preocupa a los especialistas por su capacidad de contagio entre humanos.

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