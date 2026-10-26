Papa León XIV: Arzobispado de Lima confirma que imagen del Señor de los Milagros estará en misa en Las Palmas

El Vaticano confirmó este lunes que el papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 16 de noviembre de 2026, tal como estaba previsto. El Arzobispado de Lima, por su parte, informó que la venerada imagen del Señor de los Milagros estará presente en la misa que el pontífice encabezará en la Base Aérea de Las Palmas.

CONFIRMACIÓN DEL VIAJE

La Oficina de Prensa de la Santa Sede indicó que el viaje apostólico se realizará conforme al programa publicado anteriormente. En un comunicado, precisó que la intervención quirúrgica a la que se sometió el pontífice el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma se realizó con éxito y sin complicaciones, y que se extirpó el tumor ubicado en la parte inferior de su pulmón derecho.

Tras recibir el alta el 17 de octubre, los exámenes y análisis posteriores confirmaron que no requiere tratamiento oncológico adicional. Según el comunicado, no existen contraindicaciones clínicas que le impidan emprender el viaje a Sudamérica.

El cirujano Stefano Margaritora ratificó que no hay razones clínicas para modificar la gira, aunque algunos observadores del Vaticano habían especulado con cambios en el itinerario.

León XIV, de 71 años, expresó en el mismo comunicado su entusiasmo por el viaje: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”. El Vaticano anunció además, el viernes pasado, la cancelación de su visita a Asís, programada para el 27 de octubre, como medida de precaución recomendada por sus médicos antes del viaje sudamericano.

MISA EN LAS PALMAS

La presencia del Señor de los Milagros fue confirmada por el padre Juan Bytton, secretario general de la visita del papa a Lima, y por Anlly Condeña, integrante de la Comisión Central del evento.

Según Bytton, por disposición del cardenal habrá dos imágenes sagradas durante la ceremonia: el Señor de los Milagros, cuyas coordinaciones ya concluyeron, y Nuestra Señora de Copacabana, que según la tradición fue traída a Lima por Santo Toribio de Mogrovejo. El representante del Arzobispado recordó que la visita del papa al Perú culminará con esta misa multitudinaria en Las Palmas.

El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, anunció que las entradas digitales para la misa estarán disponibles para el público general del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. “Cada persona podrá registrarse para obtener hasta ocho entradas. Todas son gratuitas, no se cobra nada”, señaló.

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