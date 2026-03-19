Peruana lleva más de 14 años hospitalizada en EE.UU.: familiares piden ayuda para obtener visa humanitaria

Rosa Alvarado Lorenzo (47) es una ciudadana peruana que ha pasado los últimos 14 años hospitalizada en Estados Unidos tras sufrir un accidente de tránsito. Su familia no tiene posibilidades de viajar para hacerse cargo de ella por lo que piden la intervención de las autoridades para obtener la visa humanitaria.

Según explicaron, la madre de Rosa se presentó hasta tres veces ante la embajada norteamericana en Lima, pero en todas le negaron la visa. Ahora es su hijo quien intentará obtener el visado, sin embargo, su cita fue programada para fin de año.

En ese sentido, los parientes de la connacional pidieron ayuda al Ministerio de la Mujer y la Cancillería al considerar que esta se encuentra en estado de abandono. Además recordaron que ella se mantiene con vida gracias a que permanece conectada a un respirador artificial.

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