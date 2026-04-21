Peruano es deportado de EEUU y es separado de su esposa con cáncer e hija con síndrome de Down y autismo

Walter Marcelino Chau vive un drama luego de ser deportado de Estados Unidos después de 25 años de residir en el país norteamericano. Además de su expulsión, el ciudadano peruano fue separado de su esposa, quien padece cáncer, y su hija con síndrome de Down y autismo, quien además hace tres años fue diagnosticada con epilepsia.

El connacional pidió ayuda para regresar a EE.UU. y es que su pareja y su hija han quedado desamparadas debido a que era él quien se encargaba de solventar todos los gastos médicos de ambas además de costear los servicios básicos de su hogar.

“Mi esposa se ha quedado allá con la niña sola enfrentando los retos de pagar renta, luz, agua. He llegado a Perú 25 años después y todo es totalmente diferente, difícil encontrar trabajo, con 60 años es complicado. (…) Es una desesperación total pensar lo que está sucediendo allá”, lamentó.

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