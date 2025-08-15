Temas
Lima

Documento oficial exige a policías contar con chaleco propio para cumplir funciones

De acuerdo con un documento al que pudo tener acceso Latina Noticias, agentes de la Policía Nacional del Perú son obligados a firmar una declaración en la que afirman que no requieren chalecos antibalas proporcionados por el Estado.

El documento, solicitado por la unidad Halcones Sur de Chorrillos, establece que los efectivos deben contar con su propio chaleco para uso exclusivo en el servicio policial, generando preocupación por las condiciones de seguridad en las que desempeñan sus funciones.

NOTA EN DESARROLLO ….

