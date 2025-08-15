Documento oficial exige a policías contar con chaleco propio para cumplir funciones

De acuerdo con un documento al que pudo tener acceso Latina Noticias, agentes de la Policía Nacional del Perú son obligados a firmar una declaración en la que afirman que no requieren chalecos antibalas proporcionados por el Estado.

El documento, solicitado por la unidad Halcones Sur de Chorrillos, establece que los efectivos deben contar con su propio chaleco para uso exclusivo en el servicio policial, generando preocupación por las condiciones de seguridad en las que desempeñan sus funciones.

🔴 Según el documento al que tuvimos acceso, policías son obligados a firmar que no necesitan chalecos antibalas del Estado. Los obligan a poseer su propio chaleco para uso exclusivo del servicio policial. Documento ha sido solicitado por Halcones Sur de Chorrillos. Más… pic.twitter.com/YnREO7bPxj — Latina Noticias (@Latina_Noticias) August 15, 2025

NOTA EN DESARROLLO ….