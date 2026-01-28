Poder Judicial dispone 36 meses de prisión preventiva contra alias ‘El Monstruo’

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte notificó la prisión preventiva por 36 meses impuesta contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, medida dictada en el año 2024 por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal.

Luego de pasar los últimos cuatro meses encarcelado en el penal ‘La Emboscada’ en Asunción, en Paraguay, Erick Moreno Hernández fue por fin extraditado. Salió en un vuelo desde la capital paraguaya aproximadamente a las 7:15 de la mañana, pasando por Cochabamba (Bolivia) antes de hacer una parada en Arequipa para reabastecerse de combustible.

Finalmente, ‘El Monstruo’ llegó a Lima poco antes de las 7 de la noche. Su arribo se realizó bajo estricta custodia policial y marcó el inicio del proceso judicial que deberá enfrentar en el país como cabecilla de ‘Los Injertos del Norte’.

Erick Moreno Hernández fue presentando en una conferencia de prensa organizada por personal de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y otras autoridades. Las cámaras pudieron captar el rostro de este peligroso criminal acusado de secuestro, extorsión y organización criminal.

‘EL MONSTRUO’ PASARÁ LA NOCHE EN LA DIRCOTE

Este peligroso cabecilla de una organización criminal fue trasladado a la carceleta de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) desde la base aérea en una camioneta gris, escoltado por un fuerte resguardo policial. Lugar donde pasará la noche.

Esto le dará tiempo a la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a clasificarlo a un penal del territorio nacional, donde cumplirá los 36 meses de prisión preventiva mientras es juzgado por la justicia peruana.

