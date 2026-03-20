Policía capacita a choferes mientras continúan renuncias por ola de crímenes

Mientras continúan las masivas renuncias de conductores debido a la ola de asesinatos y casos de extorsión, la Policía Nacional llegó hasta el patio de maniobras de la empresa de transporte Nuevo Perú para brindar una capacitación a choferes y cobradores.

Julio Bretoneche, dirigente del gremio de transportistas de Lima Sur, explicó que se trata de un taller de instrucción que busca enseñar al personal a detectar información valiosa, las cuales entregarán a la PNP a fin de identificar a los criminales encargados de desatar terror en este rubro.

Anteriormente los trabajadores brindaban información imprecisa de los ataques del que eran víctimas, pero ahora tienen mayor conocimiento para identificar elementos claves como tatuajes, cicatrices, tez, uso de aretes, entre otros.

Mientras tanto, se conoció que en los últimos días, 15 choferes han decidido renunciar a la empresa que cubre la ruta Pachacámac-Ancón, la misma que se ha visto obligada a operar solo con el 60% de su flota ante la falta de conductores.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7