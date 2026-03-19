¿Qué argumento usó el juez que liberó a ‘Negro Marín’, el mayor enemigo de ‘El Monstruo’?

El reciente fallo del juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, que dejó en libertad a Miguel Ángel Marín Morón, más conocido como ‘Negro Marín’, sigue causando gran controversia en nuestro país.

En este episodio de Alerta Latina, conozca más detalles del proceso legal que benefició al peligroso criminal vinculado a ‘Los sanguinarios de la construcción’, quien además es sindicado como lugarteniente de Adam Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’.

Según se pudo conocer, uno de los argumentos que usó el magistrado para liberar a Marín Morón es que este no se encontraba en el país al momento que se habrían llevado a cabo los delitos. Como se sabe, el investigado estaba prófugo en España, país desde donde habría continuado con sus operaciones ilícitas.

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