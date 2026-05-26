¿Quién es Nadeska Widausky? Datos de la modelo e influencer detenida en Lima por la Interpol

La trayectoria de Nadeska Widausky Gallo transita entre el espectáculo peruano y las páginas judiciales desde hace más de una década. Nacida en Barrios Altos, creció en una tradicional quinta limeña con la firme ambición de llegar a la televisión. Tras abandonar la escuela para trabajar como anfitriona, su carrera despegó al protagonizar la portada de un diario local, plataforma que consolidó su ingreso a la farándula.

Posteriormente, se integró a la agrupación de salsa Hechiceras tras un casting liderado por la cantante July Rodríguez. En esa época, cobró relevancia mediática por su romance con el exfutbolista Alfonso ‘Chemo’ Ruiz y su posterior vínculo cercano con el locutor Edwin Sierra. Respecto a este último, la bailarina afirmó en su momento que dicha relación incrementó su popularidad, pese a los malentendidos iniciales entre ambos.

Vínculos policiales y casos de violencia

El perfil de Nadeska Widausky dio un giro dramático en 2015 al ser testigo clave del asesinato de Alberto ‘Chino’ Saucedo a bordo de un taxi, un sujeto ligado al caso de Gerald Oropeza. Tras sufrir un atentado en su domicilio y solicitar custodia policial, la modelo alegó desconocer los motivos de las amenazas en su contra.

En 2017, su nombre reapareció en las investigaciones policiales debido a su noviazgo con el delincuente Luis Fernando Moreno Senepo, acribillado en la bajada de Armendáriz. Pese a que las pericias telefónicas sugerían un móvil pasional que la involucraba, ella rechazó tajantemente dichas especulaciones.

Juicios y más revelaciones mediáticas

En 2020, el programa de Magaly Medina difundió imágenes de la exanfitriona ingresando a un hospedaje con un personaje de la política. Nadeska Widausky entabló una demanda por difamación contra la periodista. Aunque la conductora recibió una condena inicial de prisión y pago de reparación civil en 2026, el proceso judicial terminó archivándose. La agraviada manifestó que estos reportajes afectaron gravemente su reputación y le cerraron oportunidades laborales.

Uno de sus episodios televisivos más impactantes ocurrió en octubre de 2025 durante su participación en El valor de la verdad. Nadeska Widausky respondió 20 interrogantes validadas por el polígrafo, donde reveló haber sufrido abuso sexual en su infancia por parte de un pariente. Asimismo, admitió con crudeza haber priorizado el factor económico en sus salidas y recibido dinero a cambio de favores sexuales, defendiendo su libre albedrío con la frase: “Es mi vida, es mi cuerpo”. Tras exponer sus nexos con entornos peligrosos, se retiró del concurso con un premio de S/ 25,000.

Captura internacional de Nadeska Widausky y lavado de activos

Este martes 26 de mayo de 2026, miembros de la Interpol arrestaron a Nadeska Widausky en Lima, acatando una orden de captura internacional procedente de Bélgica bajo Notificación Roja. La justicia europea la investiga por presunta implicación en redes criminales de trata de personas. La detención causó sorpresa, dado que días antes mostraba actividades cotidianas en Arequipa a través de sus plataformas digitales.

En el plano financiero, la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio ejecutó la pérdida de propiedades de la modelo y de su socio Ítalo Farias. El Estado peruano, a través del Pronabi, tomó posesión de un departamento y un estacionamiento ubicados en Jesús María, cotizados en US$ 255,157.60.

Las auditorías contables detectaron un desbalance patrimonial injustificado de S/ 762,119.26 en el caso de Nadeska Widausky, y de S/ 4’356,760.00 para Farias. Ambos inmuebles quedaron vinculados a ilícitos de estafa, robo agravado y lavado de activos.

El futuro legal de la modelo permanece bajo estricta reserva mientras las entidades europeas y peruanas coordinan los próximos requerimientos de extradición y análisis de sus finanzas.

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